Mattia Del Fiandra è campione d’Europa e vice del Mondo di wakeboard

Federico Bernardelli Curuz

I successi del desenzanese, 18 anni, nella categoria Junior Pro. «L’anno prossimo farò il salto di categoria e inizierò a gareggiare con i professionisti»

Mattia Del Fiandra, il ragazzo volante, ha 18 anni - © www.giornaledibrescia.it

È bresciano, del lago di Garda, e ha 18 anni il nuovo campione europeo e vicecampione mondiale di wakeboard nella categoria Junior Pro. Ha un talento cristallino come le acque che hanno bagnato il suo successo. Mattia Del Fiandra, desenzanese nato nel 2006, racconta dei propri successi. Del Fiandra come Jacobs, punta al podio surfando sulla tavola «Ho partecipato agli Europei l’ultima settimana di agosto in Francia, a Toutainville, dove sono arrivato primo nella categoria Junior Pro» ricorda il