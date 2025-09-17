Jacobs alla seduta della staffetta: piccola apertura per la 4x100

Mario Nicoliello

Si è trattato di un allenamento leggero, ma la presenza del desenzanese può essere interpretata come un indizio sulla sua disponibilità a partecipare

Marcell Jacobs in pista - Foto Fidal/Grana

L’appuntamento era alle 17.30 al campo di riscaldamento per avviare il lavoro degli staffettisti. E Marcell Jacobs c’era. In realtà però il pomeriggio è stato interlocutorio, perché gli atleti disponibili solo per la 4x100 – Ceccarelli, Melluzzo, Patta, Randazzo e Bernardi – sono giunti in Giappone da poco, hanno appena smaltito il fuso e quindi si sono semplicemente sgranchiti e hanno fatto qualche allungo. Tortu e Desalu sono rimasti concentrati sull’impegno odierno sui 200 metri, mentre Simon