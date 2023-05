Malegno-Borno: in Vallecamonica torna potente il rombo dei motori

Sono 188 i piloti al via del 52° Trofeo Vallecamonica, presentato ieri a Breno, gara di corsa in salita che si svolge tra domani e domenica sul classico tracciato Malegno-Ossimo-Borno, di 8.550 chilometri.

Il programma

Oggi si comincia con le operazioni preliminari di controllo documenti e verifiche delle auto. Domani (il via alle 9, chiusura strade dalle 7) le due salite di ricognizione. Come accadrà anche domenica in gara (stesso orario di partenza), non ci sarà pausa tra le due salite: una volta che le vetture saranno rientrate al paddock, si inizierà con la seconda prova. La cerimonia di premiazione sarà come sempre al pattinodromo e si svolgerà nel corso all’arrivo di ogni classe.

Al via

Confermata la presenza del pluricampione italiano ed europeo Simone Faggioli, con la sua Norma M20 Fc Bardahl che detiene il record della salita, sia singola sia per somma dei tempi.

«Sicuramente il Trofeo Vallecamonica - ricorda Faggioli, che guida la classifica assoluta -, è una delle gare più importanti d’Italia, con un grande passato anche a livello europeo Terra di grandi sfide ogni anni porta lungo il percorso tantissimi appassionati: il clima che si respira qui è davvero incredibile».

Il percorso è uno dei più tecnici e per questo ha attirato in Vallecamonica tutti i migliori piloti. Faggioli è il favorito, ma l’elenco degli iscritti presenta nomi importanti. Tra i piloti di spicco in gara, il siracusano Luigi Fazzino ed il potentino Achille Lombardi. Immancabile il trentino Diego Degasperi, che torna sulla Osella Fa 30 Zytek. Sempre incisivo il ragusano Franco Caruso, che sulla Nova Proto Np 01-2. Torna della partita anche Francesco Conticelli, il trapanese con la giusta grinta sulla Nova Proto Np 01-2, mentre suo padre Vincenzo sarà sulla Osella Pa 30.

Nella classe regina c’è il sardo Giuseppe Vacca che sull’Osella Pa 30 cerca innanzi tutto una tregua con la sfortuna. Immancabile il valtellinese Fausto Bormolini, che farà rombare la sua Reynard F. Nippon, ed il trentino Adolfo Bottura la Lola B999/50. Di valore anche la partecipazione straniera, con Joel Volluz su Osella Fa 30, Tiziano Riva con Reynard 92D Cosworth, Victor Darbellay, Tatuus Renault 2000, Fabien Boduban Nova Proto NP 01-4 su tutti.

«Il Trofeo Vallecamonica è una manifestazione importantissima per l’ente - ha detto Davide Felicioli, consigliere dell’Aci Brescia -. E la Malegno-Ossimo-Borno è una vera e propria tradizione, sostenuta dal grandissimo affetto delle persone che la aspettano di anno in anno».

