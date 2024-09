L’orgoglio di esprimere eccellenze assolute

I tantissimi successi conquistati a Parigi vanno a gratificare tutta la comunità bresciana

Ranzetti: "Brescia torna dove merita"

L’Olimpiade parigina 2024 è motivo di enorme entusiasmo popolare per il grande successo conquistato dai nostri giovani. Un’analisi superficiale farebbe pensare ad esiti statisticamente prevedibili, essendo quella bresciana una grande provincia di dimensioni maggiori per estensione e popolazione di ben cinque regioni italiane, ma in realtà si tratta di risultati assolutamente eccezionali per numero e valore storico, oltretutto purtroppo non facilmente ripetibili in futuro. Olimpiadi da record per