Le armi Beretta hanno battuto il record di medaglie vinte all’Olimpiade

Olimpiade da record per Beretta, che a Giochi di Parigi non ancora conclusi ha già battuto con le sue armi il record di medaglie conquistate alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016.

Le tre medaglie conquistate oggi si sommano alle 8 dei giorni scorsi, portando il totale a 11, contro le 10 di otto anni fa.

Le tiratrici dello skeet si sono affrontate in una battaglia all’ultimo piattello, che ha portato la cilena Francisca Crovetto Chadid a vincere sulla britannica Amber Jo Rutter. Come accaduto nello skeet maschile, en-plain di fucili Beretta sul podio: al terzo gradino troviamo la statunitense Austen Jewell Smith. Così le medaglie vinte in questa edizione dei giochi diventano 11, superando il record precedente fissato a Rio con 10 medaglie.