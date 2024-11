L’An Brescia strapazza l’imbattuta Florentia

Le calottine di coach Sandro Bovo conquistano la quarta vittoria in quattro gare e restano al primo posto con la Pro Recco

Ferrero dell'An Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Non c’è storia. L’An Brescia spazza via con un sonoro 21-8 anche la Florentia, imbattuta da inizio stagione. Le calottine di coach Sandro Bovo partono subito molto bene, lasciando davvero poco spazio alla squadra di casa che fatica a contenere i bresciani, ma anche a reagire alla loro solidità. I tre punti consentono all’An di restare al primo posto, con quattro vittorie su quattro partite giocate, con la Pro Recco. Ancora un passo in avanti per Brescia che sfrutta al massimo un turno semplice,