L’An Brescia fatica ma espugna Roma: 9-6 alla Vis Nova

Francesca Marmaglio

Una prova non eccelsa della squadra biancoblù. Baggi Necchi protagonista con un rigore parato e un gol

Un rigore parato e un gol segnato per Baggi Necchi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Vittoria sudata per l'An Brescia che nella Capitale, contro la Roma Vis Nova, si impone per 9-6. La squadra romana, allenata dall'ex Alessandro Calcaterra, è davvero ben organizzata, compatta in difesa e abbastanza efficace davanti. Quindi la fatica dell'An è soprattutto dovuta alla bravura e alla preparazione dell'avversaria. I singoli Non si può però non sottolineare una prova appannata per gran parte del gruppo