L’An Brescia batte Trieste e rimane in testa con Recco

Chiusa nel migliore dei modi una settimana dura: se ne apre subito un’altra tra EuroCup e campionato

3 ' di lettura

Quattro gol per Irving a Trieste

Altra vittoria per l’An Brescia che torna da Trieste con tre punti. Finisce 15-11 il posticipo della sesta giornata del girone d’andata della serie A1 di pallanuoto. Parte un po’ contratta la squadra di coach Sandro Bovo che nella prima parte di gara commette qualche leggerezza in fase difensiva. Davanti Brescia crea molto gioco, ma non riesce sempre ad essere efficace. Dopo aver guadagnato il vantaggio nel primo tempo l’An si fa riagganciare nel secondo sul 5-5, poi però comincia a non sbagliar