L’An balla in difesa, ma vince con il Posillipo e resta in vetta

Francesca Marmaglio

Le calottine bresciane partono bene e sembrano dominare, poi mancano di lucidità in difesa. Finisce comunque 18-12 per la squadra di Bovo

Due reti per Balzarini nella sfida di Mompiano - Foto Eleonora Frigerio © www.giornaledibrescia.it

Ancora in affanno l’An Brescia che non riesce più a performare bene in difesa. Malgrado i troppi gol incassati, la squadra di coach Sandro Bovo vince a Mompiano 18-12 contro il Posillipo e mantiene la testa della classifica con la Pro Recco. Manca qualcosa alle calottine bresciane che forse si lasciano andare quando capiscono di avere in pugno il match. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AN Brescia (@an.brescia) La cronaca Fra le due squadre la frattura si apre velocemente