Lamberti fissa il nuovo obiettivo: «Crescere nei 100 per le Olimpiadi»

Marco Nicoliello

Michele è già rincasato e da oggi torna al lavoro: «Il bronzo iridato ripaga i tanti sacrifici fatti»

2 ' di lettura

Michele Lamberti celebra il bronzo iridato dei Mondiali di nuoto a Doha con la 4x100 misti

Non c’è tempo per festeggiare. In estate una medaglia mondiale sarebbe stata celebrata a lungo, adesso il podio iridato raccolto con la 4x100 mista ai Mondiali di nuoto a Doha appartiene già al passato di Michele Lamberti, perché a due settimane dai Trials olimpici non si può abbassare la guardia. Domenica sera Lamberti e compagni sono andati a letto presto, perché ieri mattina lo shuttle che li ha condotti all’aeroporto si è presentato davanti al loro hotel alle 5.30. Il volo da Doha a Malpensa