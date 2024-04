La judoka Alice Bellandi e i canoisti hanno già il pass per le Olimpiadi

Oltre a Jacobs, tra gli azzurri convocati dalla Fidal per Parigi puntano a rientrare almeno altri tre bresciani: Roberto e Rigali (4x100) e Alessandra Bonora – convocata anche per i Mondiali (4x400) in staffetta, Francesco Pernici nei 800.

Negli ostacoli sono in ballo Hassane Fofana (al momento dentro) e Elena Carraro (attualmente fuori per un soffio), nei 1.500 sta lottando Giovanni Filippi (è il quarto italiano, ma al massimo andranno in tre). Ad Alessia Seramondi (400 ostacoli) servirebbe un exploit, accompagnato da una controprestazione delle altre azzurre, mentre per Andrea Federici la strada è quella dei 200, ma per ora è in salita.

Nel nuoto Michele Lamberti è in lizza per la convocazione come staffettista di riserva della 4x100 mista, ma essendo in possesso del minimo di World Aquatics, se i tecnici dovessero convocarlo potrebbero anche decidere di schierarlo nei 100 dorso individuali. Anna Danesi vivrà la sua terza esperienza a cinque cerchi con la Nazionale di volley femminile allenata da Julio Velasco, mentre Valentina Iseppi sogna di bissare i giorni di Tokyo nel canottaggio.

Sono già sicuri del viaggio i canoisti Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro e la judoka Alice Bellandi. Questi ultimi sono gli unici bresciani accreditati per il podio secondo le previsioni di Gracenote Olympic e Nielsen. Bellandi è data vincente nel torneo dei 78 chili, De Gennaro è quotato d’argento nel K1 slalom.