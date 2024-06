La carovana della Mille Miglia arriva a Roma e conquista la Città Eterna

Una parata nel museo a cielo aperto per il «museo viaggiante». La Mille Miglia arriva a Roma e conquista ancora la Città Eterna, scrivendo un’altra pagina della sua lunga storia. L’immenso parco di villa Borghese, la mitica pedana di via Veneto e l’irrinunciabile sfilata per le vie eterne della Capitale sono il gran finale di una giornata tanto lunga quanto intensa per gli oltre quattrocento equipaggi in gara. E, ancora più degli anni scorsi, il pubblico è foltissimo e su di giri.

Dalla Toscana al Lazio

La Freccia Rossa ieri mattina è ripartita da Viareggio, dalla cittadella del Carnevale, dirigendosi verso sud, lungo la costa tirrenica e attraversando parte dell’entroterra toscano e laziale, per circa 350 chilometri. I pini marittimi della Versilia, i «cipressetti» e le vigne di Bolgheri, gli ulivi della Maremma. Così verde non è stato mai. La pioggia, che immancabilmente mette il sigillo anche sulla terza tappa, ha reso rigoglioso e florido un paesaggio che nelle ultime edizioni della «corsa più bella del mondo» eravamo abituati a vedere più secco, più rovente.

Natura e storia

Le prime prove cronometrate della giornata attendono gli equipaggi tra le mura di Lucca, che esibisce uno dopo l’altro i suoi capolavori, dal duomo alla basilica di San Frediano. La Miglia ribatte schierando le sue carrozzerie colorate, che adornano i marmi bianchi come tante pietre preziose.

Mille Miglia 2024, terza tappa: da Lucca e Castiglione della Pescaia

La carovana sfreccia poi verso Pontedera, abituata ad altri motori (è sede della Piaggio), ma calorosa e accogliente anche con i bolidi bresciani. Gli equipaggi tornano quindi ad affacciarsi sulla costa toscana dove, attraverso la Strada del Romito, raggiungono Castiglioncello e poi Rosignano Marittimo.

Dopo le terre del Maestro Puccini, la carovana omaggia i territori del Carducci: Bibbona, il celebre viale dei «bei cipressetti, che alti e schietti van da San Guido in duplice filar» a Bolgheri e la scenografica arrampicata nel centro di Castagneto Carducci. Qui la salita mette a dura prova molti bolidi, ma i bambini incitano i piloti con le loro bandierine, e i motori d’epoca non li possono deludere.

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, terza tappa: Castagneto Carducci - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Ruggiscono ancora sulle curve di Monteverdi Marittimo e Giuncarico, prima della sosta per il pranzo vista mare a Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio il verde cede il passo al giallo dei campi di grano, e le nuvole lasciano spazio al sole: le «vecchie signore» sfrecciano sulle coste del lago di Bolsena fino al porto di Marta.

A Viterbo il controllo orario è ai piedi del Palazzo dei Papi, mentre le ultime prove cronometrate sono sui monti Cimini, affacciati sulle sponde del lago di Vico. Il piccolo borgo di Ronciglione ospita l’ultimo controllo timbro della tappa, e il pubblico schierato dietro le transenne dà la giusta carica ai piloti per percorre gli ultimi chilometri che li separano dalla pedana di via Veneto. Grazie Roma, che ci fai vivere e sentire ancora.