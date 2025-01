Kick boxing, Alison Cucchi è la nuova campionessa italiana Wako Pro 52 kg

Una vittoria che è il coronamento di mesi di duro lavoro e sacrifici. Allison Cucchi, venticinquenne bresciana di Borgosatollo, è la nuova campionessa italiana femminile di kick boxing Wako Pro categoria 52 kg. Il titolo è arrivato all’Evento Mayhem3, organizzato dal maestro Alessandro Delbarba e dalla sua Travagliato Fighter, che si è svolto al Qi di Rovato lo scorso sabato.

A Rovato

L’appuntamento, che si tiene due volte l’anno, è un vero e proprio galà degli sport da ring, con incontri di K1, Muay Thai e MMA. Il main event della serata – tramesso in diretta mondiale su Dazn – vedeva protagoniste Cucchi e la milanese Sarcinella. Una performance di altissimo livello, che ha messo in luce la determinazione, la preparazione tecnica e la forma fisica impeccabile della bresciana che ha prevalso sulla distanza di quattro round da tre minuti.

Allison Cucchi si allena alla Travagliato Fighter sotto la guida del maestro Alessandro Delbarba ed è sponsorizzata dal Team Allianz Rovato. «È stato un sogno incredibile – ha dichiarato la campionessa – diventato realtà. Mi sembra tutto magico. Per i primi giorni ho tenuto la cintura accanto a me nel letto, ma devo ammetterlo, l’adrenalina era così alta che non riuscivo nemmeno a chiudere occhio». Un successo frutto di sacrifici e di una preparazione fisica e mentale durissima. «Per arrivare pronta all’incontro – ha raccontato – mi sono allenata due volte al giorno, tutti i giorni, negli ultimi due mesi. Sedute molto intense, volevo presentarmi nella miglior condizione possibile. Non è stato facile seguire la dieta, soprattutto durante il periodo festivo, ma ogni sacrificio è valso la pena».

Supporto

Allison ha poi voluto ringraziare chi le è stato vicino durante il percorso. «Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza le persone che mi hanno sostenuta. Devo tutto al mio coach, che ha creduto in me e mi ha dato l’opportunità di disputare l’incontro per il titolo. La mia nutrizionista è stata fondamentale per farmi arrivare al peso senza troppe difficoltà, mia mamma mi ha dato forza mentale quando ne avevo più bisogno. E Nicola, il mio sponsor, è stato al mio angolo, non solo durante la gara, ma per tutta la preparazione.

Avere al tuo fianco persone che credono in te e ti spronano a dare il massimo fa davvero la differenza». Proprio il patron del Team Allianz Rovato, Nicola Baitelli, ha espresso entusiasmo per il risultato raggiunto: «Allison è stata straordinaria sia nella fase di preparazione, sia durante l’incontro. Il giorno di Natale era in palestra ad allenarsi: questo dice tutto sulla sua determinazione. Voglio ringraziare il maestro Delbarba, un amico speciale e un preparatore eccezionale, per avermi dato l’opportunità di sponsorizzarla. Sono convinto che insieme potremo raggiungere traguardi importanti».