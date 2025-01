Jannik Sinner ha superato il primo turno agli Australian Open

Un inizio sicuro che fa ben sperare in vista di un cammino lungo due settimane. Jannik Sinner supera il primo turno all’Australian Open, primo Slam stagionale (con un montepremi record di 96,5 milioni di dollari australiani) di scena sui campi in cemento di Melbourne Park.

L’esordio

Il 23enne tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp e campione in carica, si è imposto all'esordio sul cileno Nicolas Jarry, 36esimo della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5) 6-1, maturato dopo due ore e 40 minuti di gioco. «Sono stato bravo a gestire situazioni complicate nei primi due set – ha detto a caldo Sinner –. Dell'Australia mi piace molto il pubblico, oltre ai campi. Ma ogni anno, ogni giorno è diverso dall'altro. Sono contento di aver vinto, posso fare un paio di cose meglio ma è la prima partita della stagione: sono soddisfatto. Il successo non dovrebbe mai cambiarti come persona – ha aggiunto poi il fuoriclasse azzurro –. L'anno scorso è stato bellissimo ma credo di essere sempre lo stesso. Ho il team migliore del mondo con me».

Al scondo round Sinner – che secondo il Guardian sta facendo appassionare gli italiani e le italiane al tennis facendo vivere a questo sport un’entusiasmante golden age – se la vedrà con il 23enne australiano Tristan Schoolkate, in tabellone con una wild card e numero 173 Atp, che ha piegato all'esordio il giapponese Taro Daniel in quattro set con il punteggio di 6-7(6) 7-6(4) 6-1 6-4, dopo tre ore e 14 minuti di match.

Gli altri

Gran giornata anche per Francesco Passaro. Il perugino, numero 104 Atp, ripescato per il forfait di Fabio Fognini, beneficia sul sul 7-5 2-1 in suo favore del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov, n.10 del mondo e del torneo. Al secondo turno l'umbro, salito virtualmente al n.89 del ranking, giocherà contro il francese Benjiamin Bonzi (64 Atp), che ha eliminato il belga David Goffin (54) per 6-1 6-2 7-6(7).

Restando nel tabellone maschile, debuttano con un successo sia Novak Djokovic, che battezza la sua collaborazione coach coach Murray battendo in quattro set la wild card statunitense Nishesh Basavareddy, che Carlos Alcaraz contro il kazako Alexander Shevchenko. La sorpresa in negativo arriva da Stefanos Tsitsipas, eliminato al pronti e via dall'americano Alex Michelsen.

Bene anche Bronzetti

Buona la prima pure per Lucia Bronzetti. La romagnola, n.76 Wta, ha sconfitto al debutto la bielorussa Victoria Azarenka, n.24 del ranking e 21 del seeding, trionfatrice due volte a Melbourne (2012 e 2013) ma capace di arrivare di nuovo in semifinale due anni fa, in due set con il punteggio di 6-2 7-6(2), dopo due ore e 13 minuti di gioco. Prossima rivale di Bronzetti la rumena Jaqueline Cristian, n.82 Wta, che ha piegato la lucky loser croata Petra Martic per 6-2 4-6 7-6(7).

Fuori invece Elisabetta Cocciaretto, n.56 Wta, battuta in un'ora e 45 minuti di partita, per 7-6(4) 6-4, dalla russa Diana Shnaider, n.13 della classifica mondiale e 12 del tabellone, dopo aver mancato due set point nel primo parziale. Partono col vento in poppa sia la polacca Iga Swiatek che la statunitense Coco Gauff, rivali con cui Sabalenka dovrà fare necessariamente i conti.