Jacobs non brilla a Ostrava: «Senza potenza e senza velocità»

Marcell Jacobs non brilla al Golden Spike di Ostrava, meeting di fascia Gold del Continental Tour. A dieci giorni dagli Europei di Roma, il campione olimpico chiude solo al terzo posto i 100 metri col tempo di 10"19, alle spalle del compagno di allenamento Andrè De Grasse, che si aggiudica la prova in 10"10, e del giamaicano Ryiem Forde, secondo in 10"17.

«Dovrò riguardare la gara col mio allenatore. Ho avuto qualche problema dopo i 40 metri, le mie gambe non giravano, non avevo potenza, non avevo velocità, devo riguardarla col mio coach per capire meglio visto che fra due giorni dovrò gareggiare di nuovo».

Questo il commento a caldo dello sprinter azzurro che è atteso questo giovedì a Oslo, nella tappa della Diamond League.