Jacobs: «Mi alleno seriamente, la stagione sarà ricca di impegni»

«Sì, sono sereno, sta andando molto bene: mi alleno seriamente e con scrupolosità in vista di una stagione che sarà ricca di impegni da onorare». Lo ha detto Marcell Jacobs in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Dalla Florida, dove si è trasferito, Jacobs assicura che è pronto a tornare in pista.

«Penso verso metà aprile con uno o due 100, anche se nulla è definito. Qui, in quel periodo dell'anno, c'è solo l'imbarazzo della scelta. L'esordio, facilmente, avverrà nell'ambito di una riunione universitaria proprio a Jacksonville insieme ad alcuni sprinter del mio gruppo. Il secondo impegno potrà dipendere anche dall'esito del primo» ha spiegato Jacobs.