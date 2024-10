Italiano GT3: titolo al bresciano Mosca, ma c’è un ricorso

Per il secondo anno consecutivo il bresciano Tommaso Mosca, con Giancarlo Fisichella e quest’anno anche con Artur Leclerc, su Ferrari 296 GT3 della Scuderia Baldini, ha vinto il campionato Italiano GT3, anche se la parola fine deve essere ancora scritta.

È stato un week end a senso unico quello di Monza, in cui la squadra di Mosca-Fisichella-Leclerc ha sempre dominato conquistando, dopo un testa a testa con i diretti avversari Cazzaniga-Di Folco-Liberati, su Lamborghini Huracan GT3 Evo-VRS una significativa pole.

Una vera battaglia giro dopo giro, preludio di una grande gara durata 180 minuti intensi.

Emozioni

Le 39 vetture al via, suddivise nelle varie categorie, hanno dato vita ad uno spettacolo degno di una finale di campionato. Dopo tre ore tirate, la Scuderia Baldini ha visto nel giovane bresciano Tommaso Mosca il vero trionfatore che ha concluso sotto la bandiera a scacchi con oltre cinque secondi di vantaggio su Di Folco.

Come detto, il duello per la vittoria c’è stato dal primo all’ultimo giro. Fisichella ha primeggiato nel suo turno, Leclerc, poco deciso nei doppiaggi, è stato superato da Cazzaniga; nell’ultimo turno, testa a testa tra Di Folco, in prima posizione, con a ruota il bresciano Mosca. Una vera battaglia. Mosca bravo a tallonare l’avversario che lo ha contenuto fino a pochi giri dal termine, poi il ferrarista è riuscito a passare alla prima variante. Un successo importante per Mosca e Fisichella che si sono confermati campioni italiani della categoria, prima vittoria per il giovane Leclerc. Festa in casa Ferrari con complimenti dal Messico da Charles Leclerc.

L’assegnazione è sospesa

Vittoria in pista ma, come detto, la parola fine che deve essere ancora scritta perché l’assegnazione del titolo resta in sospeso. Il team Vincenzo Sospiri Racing ha infatti presentato ricorso contro le decisioni dei commissari sportivi, che avevano dato una penalità di 5 secondi a Mosca, ritenendola troppo bassa. Ecco perché è tutto rimandando tutto al Tribunale d’appello Acisport. Bisognerà quindi attendere presumibilmente un paio di settimane per capire cosa davvero accadrà.

Terzo posto di gara e nella generale per la Bmw M4 GT3 del bresciano Francesco Guerra con Comandini e Denes, bravi a riscattare la dodicesima posizione di partenza. Sfortunato ancora una volta Leonardo Moncini su Audi coinvolto senza colpe in un incidente con dei doppiati. Fine stagione in archivio con podio per la Nova Race di Christian Pescatori grazie al terzo posto di Rodolfo Massaro su Honda.