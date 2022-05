Internazionali di tennis in Castello, da oggi si fa sul serio

Un’intensa giornata di qualificazioni ha dato il via agli Internazionali Femminili di Brescia, torneo Itf organizzato dal Tennis Forza e Costanza e dotato di un montepremi da 60.000 dollari.

Azzurre ok

Il primo turno del tabellone cadetto è stato nel complesso positivo per le giocatrici italiane, con ben otto azzurre che questa mattina si contenderanno l’accesso a quello principale. Il nome di maggiore spicco è sicuramente quello di Deborah Chiesa, semifinalista nell’ultima edizione del 2019: la tennista trentina non ha avuto grossi problemi con Martina Spigarelli ed è ora attesa da un altro derby contro Nicole Fossa Huergo. Convincono anche Grymalska, Pieri, Zantedeschi e Meliss, mentre la sorpresa della giornata la mette a segno la diciannovenne toscana Diletta Cherubini, che supera in due set la serba Curovic.

La bergamasca Lisa Pigato affronterà l’elvetica Voegele

Non deludono le altre teste di serie, con la numero uno, la spagnola Fita Boluda, che parte senza perdere un gioco, mentre Malygina, Sakellaridi, Lizarazo, Ortenzi e Kulambayeva risolvono la pratica senza spingersi in un rischioso terzo set, che nelle qualificazioni viene riassunto con un rapido tie break a 10 punti. Ko con onore. Da segnalare anche l’ottima prestazione di Rubina De Ponti, componente della squadra di serie A1 della Bal Lumezzane, la quale cede con l’onore delle armi alla bulgara Terziyska. Oggi sono in programma gli ultimi incontri di qualificazione, poi spazio al tabellone principale, sia in singolo che in doppio.

La principale favorita secondo la classifica Wta è la svizzera Ylena In Albon, conosciuta dagli appassionati bresciani poiché pilastro da anni della Bal Lumezzane. Il suo esordio, così come quello dell’altra giocatrice più attesa, Sara Errani, avverrà domani, mentre oggi pomeriggio saranno di scena, tra le altre, la cinese Yuan (numero tre del tabellone) e le azzurre Lisa Pigato e Martina Di Giuseppe: la prima, classe 2003, se la vedrà con l’esperta (poco a suo agio sulla terra) Stefanie Voegele, mentre la romana sfiderà l’ucraina Katarina Zavatska in una sfida equilibrata. Discorso analogo per l’incontro tra la russa Vikhlyantseva e la romena Prisacariu.

