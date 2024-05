In pista con Jacobs verso i Giochi: «A Parigi sono l’uomo da battere»

L’oro di 100 e 4x100 «torna» carico nella sua Desenzano: «Concentrato, so cosa posso valere alle Olimpiadi»

5 ' di lettura

A Desenzano, in pista con Marcell Jacobs - Foto Comincini Newreporter © www.giornaledibrescia.it

Perdersi per poi ritrovarsi. Cambiare per svoltare. Uscire dalla luce per tornare a brillare. Un percorso spesso necessario, un percorso che Marcell Jacobs ha intrapreso da qualche mese, trasferendosi in Florida, con un solo obiettivo: confermarsi campione olimpico dei 100 metri. Una missione sulla rotta Jacksonville (sua nuova casa)-Roma (sede degli Europei a giugno)-Parigi (città delle Olimpiadi dal 26 luglio all’11 agosto). Passando per Desenzano, sua casa per sempre, per rivedere gli scorci