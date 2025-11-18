In Champions League l’An è ottima col Primorac: pass ipotecato

C’è un’An Brescia che vuole essere protagonista anche in Champions League. A Mompiano la squadra di coach Sandro Bovo lotta, crea, forse sbaglia qualcosina di troppo in difesa, ma resta concentrata fino alla fine. Il match di Champions League contro i temibili montenegrini del Primorac finisce 19-16 e consente a Brescia di mettere un’ipoteca pesantissima sul passaggio ai quarti. A oggi (mancano due partite alla fine del girone), infatti, l’An è seconda a 9 punti, a tre lunghezze dalla capolista Ferencvaros e lontana da Oradea, che è a quota 3.

La prestazione del gruppo è molto positiva, ma è da sottolineare in particolare la performance offerta da Mateo Giri, attento, intelligente, lottatore e mai fuori posto.

La cronaca racconta di un buon primo tempo per l’An, che si porta subito in vantaggio con Popadic (1-0), ma velocemente incassa anche la rete di Vidovic (1-1). Difficoltà nel gioco al centro per la squadra di casa, che riesce però a essere molto efficace con il pressing e in attacco. Vanno a segno Ferrero (2-1), Guerrato (3-1) e Gianazza (4-2).

Pioggia di reti

Tanti gol nel secondo periodo, che termina in parità 7-7. Brescia prova a spingere per scappare, ma il Primorac resta legato e come un elastico si avvicina e si allontana. Giri segna il 5-2, gli risponde Inaba su rigore (5-3). Poi botta e risposta con Gianazza (6-3), Mrsic (6-4), Popadic (7-4), ancora Mrsic (7-5) e ancora Popadic (8-5). Gli avversari insaccano due gol consecutivi con Vuckovic (8-6, 8-7), Dolce riallunga sul 9-7 per i bresciani, ma ancora Vuckovic riporta i montenegrini a -1 (9-8). L’An però lotta, pressa, nuota e si porta ancora sul + 3 con Alesiani (10-8) e Ferrero (11-8). Chiude la rete di Brkic che fa l’11-9.

Finisce in parità, 4-4, anche la terza frazione di gioco: Giri (12-9), Ferrero (13-9), Gianazza (14-11), Guerrato (15-12) in gol per Brescia, Cerkovic (13-10), Mrsic (14-12) e Pejovic (15-13) per Primorac.

Nel finale Balzarini fa la voce grossa (16-14, 17-14), Giri torna al gol (18-14) e Dolce chiude le marcature (19-16). Gli ospiti vanno a segno con Inaba (15-14, 18-15) e Murisic.