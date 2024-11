Il sirmionese Eldar Braga è campione mondiale di kickboxing

Francesca Roman

Il 19enne di origini moldave ha trionfato in Spagna col sostegno di famiglia e amici ad Alicante: «È stato il coronamento di tutti i miei e i loro sacrifici»

2 ' di lettura

Eldar Braga con la medaglia sul primo gradino del podio - © www.giornaledibrescia.it

Sapeva di dover vincere. Per soddisfazione personale, ma soprattutto per non deludere la famiglia e gli amici volati in Spagna per sostenerlo. Voleva vincere a tutti i costi, e su quel ring di Alicante questo ha fatto la differenza. È così che il sirmionese di origini moldave Eldar Braga, 19 anni il prossimo 11 dicembre, è diventato campione mondiale di kickboxing, categoria K1 Full Contact -80 chili. «È stata un’emozione unica – racconta Eldar –. Non ero mai stato a eventi così grandi, e in più