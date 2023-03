Il Colnago Cycling Festival torna a percorrere le strade tra Garda, Idro e Valsabbia

Tra salite e discese, curve e rettilinei, laghi e colline. Dal 14 al 16 aprile il Colnago Cycling Festival torna a percorrere le strade della nostra provincia, tra Garda, Idro e Valsabbia. Tre giorni di gare ed eventi, dedicati agli amanti delle due ruote di tutte le età, che chiameranno a raccolta oltre 3mila ciclisti dall'Italia e dell'estero. La presentazione ufficiale stasera in castello a Desenzano, epicentro della manifestazione che coinvolgerà in tutto 71 Comuni, quattro province e tre regioni, con più di 600 volontari a presidiare i percorsi.

Il programma

Il Festival si aprirà venerdì 14 con la Randonnée, il giro del lago di Garda, mentre sabato 15 sono in programma la Colnago&Friends (la pedalata non competitiva con il due volte campione del Giro d'Italia Paolo Savoldelli), la Family Bike (caratterizzata quest'anno da un importante progetto a sostegno di Casa Ronald Mc Donald Brescia, struttura che ospita le famiglie dei bambini ospedalizzati in cura lontano da casa) e la Junior Bike. La giornata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico a Desenzano.

Novità di quest'anno sono gli itinerari per le bici gravel, studiati su tre diversi percorsi, che attraversano le terre del Valtenesi (venerdì), i sentieri della Battaglia (sabato) e le terre del Lugana (domenica).

Infine, come sempre, la gara regina della manifestazione sarà la Granfondo Colnago, in programma domenica 16 alle 7. Due i percorsi, 110 km il medio e 138 km il lungo, con partenza e arrivo dal lungolago di Desenzano.

Il Festival, patrocinato da Regione Lombardia, è un'occasione di divertimento per sportivi, famiglie e amici, ma anche un'opportunità di promozione turistica per il territorio, intrecciando sport, storia e tradizioni enogastronomiche. Si rinnova, a tal proposito, la partnership con la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda e i Consorzi Lugana, Valtenesi e Garda, oltre che con l'istituto alberghiero Caterina de' Medici.

Il Colnago Cycling Festival sarà raccontato su tutti i nostri mezzi editoriali, dalle pagine e dal sito del Giornale di Brescia, sui canali social, nei tg di Teletutto e in diretta domenica 16 alle 13 alle 14.30.

