Il camuno Fabrizio Poli campione italiano della maratona sulla neve

Il titolo italiano nella 50 chilometri di sci di fondo parla bresciano (o, meglio, camuno): a vincere infatti la competizione mass start a tecnica classica, nella giornata conclusiva dei Campionati italiani di Pragelato (Torino), è Fabrizio Poli, ventiduenne di Vezza d’Oglio in forza all’Esercito.

Una gara durissima, resa ancora più complicata dalla fitta nevicata e dalla necessità di cambiare gli sci in corsa, ma con l’atleta camuno che ci ha creduto sino al traguardo, imponendosi nel finale, prima dell’ultimo giro da quattro chilometri in cui ha distaccato il gruppo.

Gli esordi

Poli, che ha esordito da bambino con lo sci club Pontedilegno-Tonale (allora si chiamava sci club Adamello), dallo scorso dicembre è entrato nel centro sportivo Esercito, divenendo a tutti gli effetti un atleta professionista. Ed è anche nella squadra nazionale Milano-Cortina 2026. «Finalmente lo sci di fondo è diventato il mio lavoro e la mia vita, amo questo sport, sono orgoglioso e contento», racconta Poli, tornato a casa a Vezza per qualche giorno di riposo.Già la settimana prossima sarà a Livigno per un ultimo periodo di allenamento. Quindi due settimane di vacanza e, dai primi di maggio, riprenderà gli impegni in vista della nuova annata.

Esempio di tenacia

«La stagione scorsa è stata positiva - continua Fabrizio -, ho raccolto qualche bel risultato, come la medaglia ai Campionati italiani under 23, e dei bei piazzamenti in Coppa Europa. Ero già soddisfatto così, ma guadagnare la squadra nazionale mi ha reso davvero felice. Quest’anno è stata più difficile per dei problemi fisici, ma in quest’ultima settimana le cose sono svoltate: domenica sono riuscito a fare il terzo posto nella dieci chilometri pattinata individuale, a soli sette secondi dal primo, mercoledì è arrivata la vittoria nella 50 chilometri. È stato davvero bello».

Poli, per tutti, è un esempio di tenacia e passione: non ha mai desistito, nonostante la fatica nel trovare un posto nei gruppi sportivi militari, e ha raggiunto il traguardo.