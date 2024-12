Il bresciano Simonetti ha vinto l’oro nella Half Oceanman

Il bresciano Giorgio Simonetti ha vinto il campionato mondiale della Half Oceanman, serie di competizioni a livello internazionale dedicata al nuoto in acque libere. Nella gara finale della cinque chilometri disputata la scorsa domenica a Dubai, nelle acque di Kite Beach, Simonetti si è classificato primo con un tempo di 1 ora, 9 minuti e 15 secondi, precedendo il kazako Redko Stanislav e Mikita Sharapau.

La qualificazione per la finale era arrivata a metà ottobre a Ibizia, una delle tappe 2024 del circuito (passato anche dall’Italia, con l’appuntamento di Cattolica), quando il bresciano aveva fatto segnare il secondo miglior tempo assoluto.

Le parole del bresciano

«Mi sono preparato da solo - spiega Simonetti, di professione fisioterapista con un passato da nuotatore agonista -. Nell’ultimo periodo mi sono allenato dieci volte a settimana, di cui sette in piscina e tre in palestra. Ogni allenamento in acqua andava dai sei ai dieci chilometri. La gara è stata complicata perché, nonostante l'ottima organizzazione, più volte abbiamo sbagliato il percorso. Sono sempre stato nel gruppo di testa, poi - racconta - nello sprint finale sono riuscito a superare gli avversari e tagliare per primo il traguardo».

La carriera sportiva

Il nuoto in acque libere è sempre stato una delle passioni del 26enne di Ospitaletto, che alle gare e alle vittorie in vasca ha alternato in carriera partecipazioni a manifestazioni open water, sia a livello locale che nazionale, anche qui centrando più di un podio.

Quest’anno il salto nella competizione internazionale della Oceanman, che oltre alle cinque chilometri disputata da Simonetti propone anche la dieci chilometri (vinta da un altro italiano, il 18enne Filippo Romanin), la Sprint di due chilometri, la OceanKids per i più giovani e la OceanTeams per le staffette. Alla finalissima di Dubai hanno partecipato oltre 2200 atleti provenienti da più di 90 Paesi. La vittoria è arrivata al termine di una lunga preparazione e grazie al supporto del centro medico-fisioterapico Franciacorta Med di Gussago, dove lavora Simonetti, che ha sostenuto e sponsorizzato la trasferta.