I valtrumplini Andrea e Roberto Vesco vincono il Gran Premio Nuvolari

Angelo Seneci

Grande soddisfazione per papà e figlio: «Siamo contentissimi, chi ha seguito la competizione si è divertito». Alla Brescia Corse la coppa della scuderia

2 ' di lettura

Andrea e Roberto Vesco alla guida della loro Fiat 5008 S - © www.giornaledibrescia.it

I valtrumplini Andrea e Roberto Vesco, su Fiat 5008 S, iscrivono anche quest’anno i loro nomi sull’albo d’oro del Gran Premio Nuvolari, la classica gara per auto storiche che, per numero di iscritti e qualità delle vetture, è seconda solo «alla nostra» Mille Miglia (si è partiti e si è arrivati a Mantova, il tracciato ha attraversato il Centro Italia). Per Andrea si tratta della decima vittoria. Tra i successi, tre sono arrivati proprio insieme al papà Roberto. Tra gli equipaggi femminili, trion