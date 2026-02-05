Come è andata la Grande Corsa Bianca, gara da favola unica in Europa

Una nona edizione destinata a rimanere nella memoria quella della Grande Corsa Bianca, svoltasi a Vezza D’Oglio nei giorni scorsi. Record di iscritti, la nevicata più copiosa dell’inverno pochi giorni prima della gara e bel tempo hanno contribuito al successo.

Due percorsi possibili e quattro discipline da scegliere tra scialpinismo, piedi, bike o Winter dog trail, per una gara unica nel suo genere in tutta Europa. Gli oltre 280 partecipanti hanno potuto scoprire cos’è La Grande Corsa Bianca, con un percorso totalmente imbiancato, tunnel naturali creati dai rami e tanto altro.

Le gare

Al via della gara regina da 110 km (diventati poi 100 per alcune modifiche apportate al percorso) si sono presentati in 107, mentre per la gara «corta» da 40 km, diventati poi 48, partita sempre dalla piazza di Monno, ma alle 22, sono partiti in 175. Questa edizione, grazie alle abbondanti nevicate, è sicuramente andata a vantaggio di chi ha deciso di affrontare entrambi i percorsi con gli sci d’alpinismo.

A primeggiare nella gara da 100 km categoria sci uomini è stato un fortissimo Andrea Sorteni che ha chiuso col tempo di14 h e 57’, seguito con un notevole distacco da Giovanni Ferrarini (16 h e 10’), mentre la terza posizione è stata occupata da David Valero Lopez (19 h e 24’). Sempre nella lunga distanza, ma nella categoria a piedi maschile, Daniele Nava è salito sul gradino più alto del podio; secondo Ugo Pietro De Vos, terzo Renato Guizzardi. L’unico concorrente nella categoria bike che ha tagliato il traguardo, dopo una prova durissima dovuta alle condizioni non proprio favorevoli per questa disciplina, è stato Michele Fantoli dopo 22 ore e 26 minuti.

Gli altri risultati

Le donne sulla lunga distanza hanno chiuso la loro gara in tempi di tutto rispetto. Per la categoria a piedi a vincere è stata Kristina Kmetova con il tempo di 18 h e 42’; seconda Valentina Michielli (19 h e 29’), terza Sara Valseriati (23 h e 19’). La sola donna nella categoria sci ad arrivare è stata Ines Pedrotti.

Nella 48 km nella categoria a piedi uomini ha vinto Alessandro Mioli; nella la categoria sci, ottima prova per Martino Occhi. Per le donne invece, nella categoria a piedi, sul gradino più alto del podio è salita Cristina Filippini; unica iscritta nella categoria sci è stata Patrizia Passeri.