Da Roncadelle all’ultramaratona uzbeka: l’impresa di Giuseppina Baroni

La competizione – che consiste in sei tappe tra deserto, steppe e antiche rotte carovaniere dell’Asia Centrale, per un totale di 230 chilometri – si è disputata in Uzbekistan in territori isolati e caratterizzati da condizioni ambientali severe. Gli atleti hanno dovuto affrontare caldo, vento e lunghi tratti con forti dislivelli positivi, percorrendo ogni giorno decine di chilometri. La Global Limits Uzbekistan è considerata una delle gare più impegnative nel panorama delle ultramaratone a tappe proprio per la combinazione tra distanza, clima e autosufficienza richiesta ai partecipanti.