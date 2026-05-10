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Da Roncadelle all’ultramaratona uzbeka: l’impresa di Giuseppina Baroni

L’anima del Conti Ristorante ha affrontato una corsa nel deserto di 230 chilometri, arrivando quarta nella classifica donne
Giuseppina Baroni durante l'ultramaratona in Uzbekistan
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Giuseppina Baroni durante l'ultramaratona in Uzbekistan

C’è anche una bresciana tra le protagoniste della Global Limits Uzbekistan, ultramaratona a tappe inserita tra le competizioni endurance più dure del circuito internazionale. Si tratta di Giuseppina Baroni, titolare del Conti Ristorante di Roncadelle, che ha chiuso la prova classificandosi quarta tra le donne e conquistando il titolo di finisher della manifestazione.

La competizione – che consiste in sei tappe tra deserto, steppe e antiche rotte carovaniere dell’Asia Centrale, per un totale di 230 chilometri – si è disputata in Uzbekistan in territori isolati e caratterizzati da condizioni ambientali severe. Gli atleti hanno dovuto affrontare caldo, vento e lunghi tratti con forti dislivelli positivi, percorrendo ogni giorno decine di chilometri. La Global Limits Uzbekistan è considerata una delle gare più impegnative nel panorama delle ultramaratone a tappe proprio per la combinazione tra distanza, clima e autosufficienza richiesta ai partecipanti.

Per Baroni, il traguardo rappresenta un risultato di rilievo: «Portare a termine una gara del genere significa uscire dalla propria zona di comfort ogni giorno. – dice –. È una sfida fatta di fatica, gestione mentale, adattamento e capacità di resistere per ore e ore in ambienti estremi», ha raccontato al termine della prova.

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