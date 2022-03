Giro Donne, il 7 luglio tappa bresciana da Prevalle al Maniva

Torna il Giro Donne di ciclismo e l’edizione 2022 della corsa rosa avrà un cuore bresciano. Una delle tappe regina della 33esima edizione del Giro d’Italia femminile si svolgerà infatti tutta sulle strade della provincia.

Il 7 luglio le atlete partiranno da Prevalle per giungere al Passo del Maniva, a oltre 1.600 metri di quota. La tappa, la settima della competizione, sarà lunga 113,7 chilometri. Numerosi i comuni bresciani toccati, prima lungo un anello percorcorso tre volte e poi lungo la salita che conduce al Giogo del Maniva: si parte alle porte della Valsabbia con Prevalle, Gavardo, Muscoline e Calvagese per ritornare poi al punto di partenza. Tre passaggi e poi su verso Paitone, Nuvolento, Mazzano, Rezzato, Brescia - la Leonessa viene attraversata da Est a Ovest, da Sant'Eufemia a Mompiano - per approdare poi a Concesio, Villa Carcina, Sarezzo, Gardone Vt, Marcheno, Tavernole, Pezzaze, Bovegno, Collio e infine la salita per il Maniva (si veda il video qui sotto).

Il percorso della tappa bresciana

La corsa rosa scatterà giovedì 30 giugno da Cagliari e si concluderà domenica 10 luglio a Padova, dopo avere toccato Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Quest'anno la competizione torna nell'Uci Women's World Tour e saranno 144 le atlete al via.

Che sport vuoi sul Giornale di Brescia? RISPONDI AL QUESTIONARIO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it