Ginnastica: Angela Andreoli operata, due mesi di stop

Intervento chirurgico per Angela Andreoli, diciottenne bresciana, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi nella prova a squadre di ginnastica artistica. L’atleta della Brixia si era infortunata una ventina di giorni fa durante una gara in Svizzera (il Memorial Arturo Gander di Chiasso) e aveva accusato il distacco di un frammento di osso e cartilagine.

I tempi

In pratica, Andreoli non appoggiava più il piede a terra e il ginocchio era bloccato. Alla clinica Città di Brescia, nei giorni scorsi, è stata quindi operata dal dottor Giacomo Stefani, il quale ha provveduto alla rimozione in artroscopia del frammento e alla ricostruzione del difetto cartilagineo con tecnica bioingegnierizzata. Angela Andreoli è stata dimessa ieri con un tutore e una prescrizione di carico parziale per 30 giorni.

Recupero

Tra circa due mesi potrà camminare perfettamente e tornare ai livelli che le hanno consentito di primeggiare in Italia e nel mondo. Andreoli, giovedì scorso, era stata ospite a Milano, a Palazzo Lombardia, nel contesto di un’iniziativa della Regione, che aveva premiato atleti olimpici e paralimpici lombardi che avevano partecipato ai Giochi di Parigi 2024.

«Sono molto dispiaciuta di dovermi fermare – aveva affermato la giovane, subito dopo l’infortunio –, ma sono grata di questo meraviglioso 2024 che mi ha regalato la medaglia d’argento alle Olimpiadi nel concorso a squadre. Tornerò più forte di prima», la sua promessa.