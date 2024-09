Francesca Schiavone: «In Coppa Davis l’Italia può fare il bis»

Matteo Beltrami

L’ex campionessa di tennis ospite ieri a Sirmione: «Sinner punta sempre al top, Paolini ed Errani straordinarie a Parigi»

Francesca Schiavone ha tenuto uno stage intensivo ai ragazzi del Tennis club Brema - © www.giornaledibrescia.it

A Sirmione scende in campo una ex campionessa dello Slam, Francesca Schiavone. Ospite della Polisportiva Sirmione Asd-Tennis club Brema, la vincitrice del Roland Garros 2010 ha tenuto uno stage intensivo di tennis presso la struttura gestita da Camillo Lombardi e Michela Gavazzi. Brescia ora è capitale dello sport Per l’occasione ragazzi e ragazze di tutte le età hanno avuto l’opportunità di passare una giornata sotto la supervisione dell’instancabile Leonessa, cercando di coglierne i segreti ch