Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Formula 1: Ferrari svela la SF26, tocco vintage anni Settanta

Hamilton in pista a Fiorano per i primi giri sul bagnato: ci si aspetta che sia la monoposto del rilancio dopo una stagione deludente
  • La nuova monoposto Ferrai SF26
    La nuova monoposto Ferrai SF26 - Scuderia Ferrari Press Office
  • La nuova monoposto Ferrai SF26
    La nuova monoposto Ferrai SF26 - Scuderia Ferrari Press Office
  • La nuova monoposto Ferrai SF26
    La nuova monoposto Ferrai SF26 - Scuderia Ferrari Press Office
  • La nuova monoposto Ferrai SF26
    La nuova monoposto Ferrai SF26 - Scuderia Ferrari Press Office
  • La nuova monoposto Ferrai SF26
    La nuova monoposto Ferrai SF26 - Scuderia Ferrari Press Office
  • La nuova monoposto Ferrai SF26
    La nuova monoposto Ferrai SF26 - Scuderia Ferrari Press Office
  • La nuova monoposto Ferrai SF26
    La nuova monoposto Ferrai SF26 - Scuderia Ferrari Press Office
  • La nuova monoposto Ferrai SF26
    La nuova monoposto Ferrai SF26 - Scuderia Ferrari Press Office
  • La nuova monoposto Ferrai SF26
    La nuova monoposto Ferrai SF26 - Scuderia Ferrari Press Office
  • La nuova monoposto Ferrai SF26
    La nuova monoposto Ferrai SF26 - Scuderia Ferrari Press Office
AA

Ecco la nuova Ferrari di F1, la SF26 che sarà affidata ai piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La monoposto, che a Maranello si augurano possa essere quella del rilancio dopo una stagione deludente, è stata presentata a Fiorano, con i primi giri su una pista bagnata dalla giornata di maltempo.

Tocco anni Settanta

A colpire è soprattutto l'aspetto grafico: l'immancabile rosso è accompagnato da un abitacolo bianco anni '70.

Le vetture che parteciperanno al prossimo campionato mondiale si contraddistinguono per essere più corte, strette e leggere, con un carico aerodinamico che è stato ridotto del 15-30%. Ecco che le monoposto, nelle dimensioni, ricordano quelle di vent'anni fa.

Hamilton in pista

Diciannove sono invece gli anni passati dall'ultimo mondiale Ferrari, firmato Kimi Raikkonen. Il primo a scendere in pista stamattina è stato Hamilton, chiamato a riscattare una stagione con nessuna vittoria, nessun podio ed un miglior piazzamento rappresentato da un quarto posto.

A Fiorano anche i vertici di Ferrari, compreso il presidente John Elkann. Centinaia i tifosi presenti per vedere il debutto della nuova monoposto. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario