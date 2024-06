Europei, l'Italia trionfa nella staffetta maschile 4x100 con Jacobs

L’Italia di Marcell Jacobs è regina d’Europa. Il campione olimpico ed europeo dei 100 metri è il motore della 4x100 azzurra che stravince l’ultima gara della rassegna continentale di Roma portando l’undicesima medaglia d’oro agli azzurri, primissimi nel medagliere con anche 9 argenti e 4 bronzi (24 metalli complessivi).

La staffetta azzurra con Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu domina letteralmente la 4x100 maschile, vincendo con l’ottimo tempo di 37’’82 (nuovo limite europeo stagionale), rifilando distacchi ampi a Olanda e Germania.

Poi la grande festa dell’Olimpico con i quattro moschettieri italiani che sono subito saliti in tribuna d’onore per ricevere i complimenti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Siamo scesi tutti in pista convinti di poter fare qualcosa di grande. L’Italia c’è e la nostra atletica c'è. Arrivare alle Olimpiadi dopo un Europeo così aiuta. Continuate a seguirci, faremo bene», ha detto Jacobs ai microfoni di Rai Sport.

«Non ho parole. Veramente un'emozione enorme. Eravamo convinti di fare bene», ha detto Melluzzo. «Siamo entrati in pista molto carichi. Volevamo questa vittoria e ce la siamo presa», ha aggiunto Jacobs. «Ci tenevano parecchio a vincere qui a Roma, davanti a questo super pubblico», ha puntualizzato Patta. «Ho sentito tutto, tantissimo. C'era tanto frastuono e non sentivo nemmeno Lorenzo (Patta, ndr.). È andato tutto per il verso giusto. Volevamo vincere e ce l'abbiamo fatta», ha concluso Tortu. «Siamo veramente orgogliosi», hanno poi ribadito in coro gli azzurri.