Europei di ginnastica artistica, bronzo per la bresciana Angela Andreoli nel corpo libero

La bresciana Angela Andreoli ha conquistato il bronzo nel corpo libero agli Europei di ginnastica di Rimini con il punteggio di 13.666. La ginnasta nata a San Polo si era posizionata terza anche nell'all around di giovedì, ma in quel caso il bronzo non le era stato assegnato per via della «regola dei passaporti», in virtù della quale soltanto due connazionali possono salire sul podio (a conquistare l'oro era stata Manila Esposito, Alice D'Amato l'argento).

L'oro nel corpo libero è andato ancora una volta a Manila Esposito (13.833), alle sue spalle la rumena Sabrina Maneca-Voinea (13.700).