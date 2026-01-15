Giornale di Brescia
Endurance, il bresciano Mosca diventa pilota ufficiale Ferrari

Il classe 2000 non nasconde la propria emozione: «Un sogno che si avvera». Da Maranello: «Si è distinto come protagonista assoluto e di classe»
Tommaso Mosca nello scatto scelto per l'annuncio ufficiale
Tommaso Mosca nello scatto scelto per l'annuncio ufficiale
Tommaso Mosca, a partire dalla stagione 2026, è un pilota ufficiale Ferrari. Lo ha annunciato la stessa casa automobilistica.

Nato a Brescia il 10 aprile 2000, dopo aver maturato esperienze con le vetture Gt della Casa di Maranello nelle precedenti tre stagioni, ottenendo due titoli nel campionato italiano endurance, Mosca entra nella famiglia dei piloti ufficiali del Cavallino rampante e sarà impegnato nelle principali serie endurance a livello internazionale.

La carriera

Il percorso sportivo di Mosca è iniziato con i go-kart. Il pilota ha ottenuto il primo successo in gara all’età di sette anni e, in seguito, ottimi risultati sia nelle categorie nazionali sia in quelle internazionali. Prestazioni che gli hanno permesso nel 2016 di partecipare – vincendolo – al tredicesimo supercorso federale velocità Aci sport organizzato al circuito internazionale «Piero Taruffi» di Vallelunga.

L’emozione

«Ho sempre sognato, sin da bambino, di poter gareggiare per la Ferrari: poter far parte del gruppo dei piloti ufficiali, quindi, è un grande sogno che si è avverato», le prime parole del giovane pilota.

«Mosca si è distinto come protagonista assoluto e di classe, abbiamo ritenuto che la sua esperienza e il suo valore agonistico fossero pienamente in linea con le aspettative per un pilota ufficiale Ferrari. Una valutazione coadiuvata dalla sua comprovata maturità», ha commentato Antonello Coletta, responsabile globale Ferrari Endurance e Corse Clienti.

