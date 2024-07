Comunque vada, sarò orgogliosa della mia Alice

Jole Podestà · Nonna di Alice Bellandi (judo)

Giovedì però non guarderò la tv, non ci riesco. Quando prego per lei, chiedo che abbia forza e concentrazione

1 ' di lettura

La bresciana Alice Bellandi - © www.giornaledibrescia.it

Seguo le Olimpiadi e guardo tutte le gare di judo ma giovedì, quando in pedana ci sarà Alice, non accenderò la tv. Non ci riesco, è sempre così: anche se sono abituata, perché mia nipote ha iniziato ad allenarsi quando aveva tre anni, mi viene ancora la tachicardia. Aspetterò quindi una chiamata da chi è a Parigi per sostenerla, sperando che arrivino buone notizie. Olimpiadi 2024, Alice Bellandi: «Voglio dimostrare a Parigi quanto valgo» Dico spesso a mia nipote che non ho niente da lasciarle e