De Gennaro e la vita d’oro: «Turista a Parigi e se serve portabandiera»

Mario Nicoliello

Il campione olimpico del K1 fuori ai quarti nel cross: «Resto in Francia alcuni giorni. Per la chiusura ci sarei...»

4 ' di lettura

Giovanni De Gennaro in gara - © www.giornaledibrescia.it

È bagnato dalla testa ai piedi e sorride a tutti come un bambino. È stato appena eliminato nei quarti di finale del kayak cross, ma Giovanni De Gennaro è un uomo felice. Il titolo olimpico del k1 slalom lo ha fatto entrare in una nuova dimensione e nella zona tecnica del canale di Vaires-sur-Marne, tutti lo avvicinano per complimentarsi. Giovanni, come giudica la prima edizione olimpica del kayak cross? «Tutto sommato, ci sono arrivato più forte di quello che pensassi, perché nel primo turno e n