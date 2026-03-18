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I Cristini rombano: vogliono eccellere nel Motoestate

Luca Scarpat
I due piloti bresciani, padre e figlio, continuano a distinguersi nel motociclismo grazie al loro talento. Nel 2026 correranno nel Motoestate
Matteo e Paolo Cristini, tra i due Alberto Bianchi
Matteo e Paolo Cristini, tra i due Alberto Bianchi
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Matteo e Paolo Cristini, rispettivamente figlio e padre, rappresentano ormai da qualche anno una garanzia di ottime prestazioni, serietà e capacità tecnica nel mondo della velocità su due ruote.

I due piloti bresciani si presenteranno al via dell’imminente stagione 2026 con l’intento dichiarato di essere ancora una volta protagonisti nel calendario del Motoestate (cinque appuntamenti) che prenderà il via il prossimo sabato 18 aprile sulla pista parmense di Varano de’ Melegari.

Figlio e padre

Matteo (23 anni), dopo aver vinto il campionato Race Attack 1000 al proprio esordio nel 2024, si è riconfermato campione di categoria anche l’anno scorso. Per la stagione 2026 lo attende il grande salto nella classe Open (moto con «elettronica libera»).

Paolo Cristini (54 anni), padre e principale istruttore di Matteo, si prepara invece ad affrontare la sua ventitreesima stagione agonistica con lo storico numero “8” sulla carenatura; dopo un biennio trascorso nella classe Stock 1000, nel 2026 Paolo gareggerà nella Race Attack 1000.

Entrambi i piloti saranno nuovamente in sella alle potenti Bmw 1000 Rr messe a disposizione dalla Dinamica Bmw Motorrad di Brescia e curate dal Team Fox 373 di Alberto Bianchi. Le due quadricilindriche bavaresi, attualmente ancora in fase di messa a punto, avranno tuttavia un diverso setting dell’elettronica.

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