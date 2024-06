Come seguire la Mille Miglia 2024 su Teletutto, GdB e Radio Bresciasette

Sei giorni per sognare con la Mille Miglia 2024. Per viaggiare lungo l’Italia e scoprirne la magia dalla prospettiva unica che regala il museo viaggiante più raro al mondo. Tutto senza muoversi da casa. Come? Attraverso la lunga diretta - la più lunga di sempre - assicurata a tutti i bresciani (e a tutti i lombardi) da Teletutto. L’emittente infatti garantirà una copertura senza precedenti all’edizione 2024 della Mille Miglia, dalle prime battute del lunedì sino al gran finale di sabato. Quest’anno, inoltre, Radio Bresciasette è la radio ufficiale della corsa.

Le dirette in tv su Teletutto

Si comincia lunedì 10 giugno, dal villaggio allestito in piazza Vittoria: ore 11, tutti sintonizzati sul canale 16 del digitale terrestre (e in streaming su teletutto.it e su giornaledibrescia.it) per la prima diretta dalle punzonature, per la conduzione di Maddalena Damini e Jacopo Bianchi. Ospiti in quantità ai loro microfoni come sempre.

Non mancheranno le interviste di Maddalena Damini - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Altra finestra spalancata sulle punzonature finali domani, martedì 11 giugno, dalle 9.30 e poi via alle 12.15 al racconto live della grande partenza. Riflettori accesi dalle 20 su Torino per la prima serata con Andrea Cittadini, al seguito della corsa rossa come pure Francesca Roman, e Maddalena Damini in studio assieme a esperti e tanti ospiti.

Stesso orario per la serata di mercoledì 12 giugno: la diretta dall’Areadocks racconterà l’arrivo delle vetture storiche a Viareggio. Si anticipa alle 20.30 giovedì 13 giugno per l’imperdibile saluto alla Capitale, col filo diretto tra Roma e l’Areadocks. Profumo di Romagna, con le telecamere su San Lazzaro di Savena (Bologna), venerdì 14 giugno alle 21: una delle patrie dei motori accoglierà gli equipaggi come sempre sollecitati da Andrea Cittadini in dialogo con la Leonessa.

E infine, sabato, tutti pronti: si parte sabato 15 giugno alle 13 per l’ultima tappa, la Bologna-Brescia per l’arrivo, a raccontare il quale in viale Venezia, si unirà Angela Scaramuzza. E per tutti e sei i giorni, spazio a collegamenti in ogni edizione del tg e nei vari contenitori pomeridiani.

Su web e social del GdB

Nono invio Sport Motori Mille Miglia 2023 punzonatura piazza Vittoria Lunedì nella foto studio telettutto 12/06/2023 nicoli/comincini/checchi@newreporter

Clicca, guarda, commenta e condividi. Segui live la Mille Miglia senza perderne neppure un istante, comodamente dal tuo smartphone. La Freccia rossa in tasca è possibile, grazie alla sei giorni di racconto live attraverso tutti i linguaggi del digitale garantita dalla redazione multimediale del GdB. La cronaca, le foto, i video, le dirette streaming, si intrecciano fra edizione online del nostro quotidiano e canali social per portare tutti in gara con gli equipaggi e per narrare in presa diretta l’edizione 2024 della corsa più bella del mondo.

Si apre lunbedì una settimana di racconto no stop rosso Mille Miglia: ogni giorno i lettori del GdB online troveranno le immagini più emozionanti scattate in corsa dai fotografi dell’agenzia New Reporter per il nostro quotidiano da Brescia a Roma e ritorno, il racconto live degli equipaggi del gruppo GdB al seguito della kermesse e tanti contributi: clip con video interviste a documentare dal circuito cittadino fino alla Capitale e ritorno gli incontri con i vip, gli equipaggi e gli spettatori lungo tutto il percorso. Un liveblog quotidiano in cui confluirà anche la diretta streaming degli speciali e delle serate dedicate su Teletutto, così da consentire anche ai lettori del GdB online di non perderseli. Su Instagram e sui social del nostro quotidiano la diretta dei momenti più interessanti, i reel, le storie, i post per seguire e condividere le emozioni targate Mille Miglia.