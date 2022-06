Città di Brescia: dentro la notte del Castello in 174 e da 4 continenti

C’è un filo magico che lega la Mille Miglia, in arrivo quest’oggi a Brescia, al Trofeo Città di Brescia by Guizzi, la più classica delle corse della notte riservata a Dilettanti-Under 23 ed Elite. In un ideale passaggio di testimone è stata presentata ieri alla Iab Roda di Fermo Fiori la 58ª edizione della manifestazione, che partirà dal Castello del centro cittadino alle 20.15 di martedì 5 luglio e, dopo un circuito cittadino di 5.8 km da ripetersi 21 volte (totale 121.8 km), avrà il suo epilogo ancora alle pendici del Castello.

Ben 174 i corridori al via in rappresentanza di quattro continenti, come ha tenuto a sottolineare lo speaker Angiolino Massolini, per dare un valore ancor più internazionale a quella che indubbiamente è una delle iniziative di più alto profilo della nostra provincia. Da 25 anni l’organizzazione è affidata al patron del Gruppo Sportivo Città di Brescia Fermo Fiori, che ha voluto ricordare il momento in cui l’allora sindaco Boni gli consegnò le chiavi della corsa a nome della città.

Le parole

«Venne da me il grande Boni raccomandandomi di portarla avanti. Credeva gli dovessi fare un favore; in realtà, a distanza di 25 anni, so per certo che il favore l’ha fatto lui a me, perché era da poco mancato mio fratello e stavo vivendo un momento molto difficile. Portare avanti l’organizzazione di questa corsa non è stato un peso, ma un grande piacere. Inoltre, questo per me è un anno particolare, perché sarà il primo senza un grande amico come Aldo Rebecchi che è stato per dieci anni il presidente onorario della nostra società. Abbiamo preparato una targa in sua memoria, perché ricordare chi ci ha lasciato vuol dire pensare al futuro».

Di Rebecchi ha parlato poi il direttore del Giornale di Brescia Nunzia Vallini. «Non sono una specialista di ciclismo - ha ricordato -, ma ricordo che il primo pezzo in assoluto che scrissi per il Giornale fu su una gara corsa su un circuito in Valsabbia. Mi ha fatto molto piacere essere richiamata in un’occasione nella quale si intende ricordare la figura di Aldo Rebecchi, una persona che ha fatto propria la capacità di costruire sui punti di incontro, senza mai soffermarsi sulle differenze. Il suo stile deve essere un insegnamento per tutti noi».

Gli interventi

I partecipanti alla conferenza stampa di ieri in città - © www.giornaledibrescia.it

Presenti anche rappresentanti della Polizia Locale, che avrà il compito di organizzare i passaggi della corsa sotto la luce dei riflettori e che, come sempre, hanno assicurato il massimo impegno. Così come l’assessore Fabio Rolfi ha espresso il proprio sostegno alla corsa a nome di Regione Lombardia, mentre l’assessore del Comune di Brescia Valter Muchetti ha anticipato che il Castello, punto focale della corsa, sarà anche tra gli elementi più rappresentativi del progetto che il prossimo anno vedrà Brescia capitale della cultura insieme a Bergamo.

Interventi significativi sono stati anche quelli dall’assessore Fabio Capra, di Gigi Maifredi («Ricordo che da piccolo tifavo un certo Gastone Nencini»), del sindaco di Calvagese Simonetta Gabana, che il 28 agosto ospiterà l’11° Trofeo Calvagese per Esordienti e Juniores, di Gianni Pozzani, presidente della Fci bresciana, che ha invitato i giovani a farsi avanti: «Purtroppo soffriamo un difficile ricambio generazionale anche a livello organizzativo - ha ricordato -. Qualche ragazzo si avvicina, ma poi perde la passione. È assolutamente necessario trovare delle alternative». Toccante l’intervento finale di Sabrina Colosio, figlia di uno dei protagonisti della corsa della notte, scomparso qualche anno fa. Tornando alla corsa, il novero dei favoriti è estremamente ampio e qualificato, circostanza che garantirà sicuramente uno spettacolo ancor più appassionante.

