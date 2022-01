Ciclocross: obiettivo tricolore per Cominelli e sorelle Bianchi

Hanno dominato l’ultimo Giro d’Italia di cross conquistando la meritata maglia rosa, ma per tutti e tre l’obiettivo massimo della stagione sono i campionati italiani in programma in questo fine settimana in Friuli a Variano di Basiliano, in provincia di Udine.

Luogo sconosciuto ai più ma non ai ciclocrossisti dal momento che ha dato i natali a Daniele Pontoni, già campione del mondo della specialità negli anni ’90 e attuale ct della nazionale azzurra per la disciplina.

Le motivazioni

Differenti le motivazioni per i tre bresciani alla vigilia della competizione tricolore. Per il camuno Cristian Cominelli, 33 primavere sulle spalle, ha collezionato nel ciclocross un titolo nazionale Juniores e tre da under 23 ma nessuno nella categoria Elite e vorrebbe togliersi proprio questa soddisfazione che nel caso gli darebbe il passaporto per i mondiali negli Stati Uniti previsti, Covid permettendo, a fine gennaio. Dopo due Giri d’Italia vorrebbe proprio togliersi questa grande soddisfazione.

Sorelle del cross

Arianna Bianchi, fra le Allieve del secondo anno, dopo essere passata quest’anno al team Guerciotti Development, ha ritrovato entusiasmo e carica agonistica andando anche lei a vincere il Giro d’Italia dominando gran parte delle prove. La sorella Elisa, che difende i colori del team Piton di Travagliato e campionessa uscente, invece le tappe del Giro d’Italia appena concluso le ha vinte tutte dominando la stagione. Dovrà guardarsi dalla concorrenza della compagna di scuderia, la trentina Nicole Azzetti sempre alle sue spalle e la figlia d’arte Giorgia Pellizotti che corre sulle strade di casa.

La tre giorni di Variano si apre oggi con le gare delle categorie master, le prove del team Relay (staffetta) giovanile e non. Domani (sabato) in gara Esordienti e Allievi maschile e femminile con le sorelle Bianchi da Lograto mentre domenica tocca agli Juniores ed Elite maschi e femmine misurarsi sui 2,6 km del tracciato con un dislivello di 34 metri, quasi totalmente su erba, tolto un brevissimo tratto d’asfalto in partenza e sul rettilineo d’arrivo. Un percorso non veloce, ma molto tecnico, in linea con quello degli ultimi anni.

