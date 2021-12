Ciclocross, Cominelli e le sorelle Bianchi ipotecano il Giro

Sulle sponde salentine di Gallipoli Cristian Cominelli vince e convince in maglia rosa la sesta e penultima prova del Giro d’Italia di Ciclocross mettendo una seria ipoteca sulla conquista finale della maglia rosa con l’ultimo atto in programma il 30 dicembre a Ferentino.

Non era mai successo in questa edizione del torneo che il bresciano portasse a casa la tappa, buon auspicio in vista dei campionati italiani in programma a Varano, in Friuli, dal 7 al 9 gennaio. Ma se il quasi 33enne di Sellero si avvicina al bis nel Giro d’Italia dopo la bella affermazione dello scorso anno, le sorelle Bianchi, Arianna, portacolori del team Guerciotti, leader nelle donne Allieve, e Elisa, portacolore del team Piton di Travagliato e leader delle Esordienti, stanno per aggiudicarsi la challenge.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it