Ciclismo: Garosio trova casa alla Biesse Carrera

Rischiava di restare senza squadra e spezzare il suo sogno di essere un campione fra i professionisti. Andrea Garosio ha trovato casa last minute compiendo un piccolo passo indietro per farne poi due in avanti. Ha scelto di tornare in un ambiente domestico, nella bresciana Biesse Carrera che torna fra i team continental per rilanciare il glorioso marchio di biciclette di Ponte San Marco.

Lo scorso anno ha corso con la Bardiani Faizanè e dopo un inizio difficile con problemi posturali dovuti alla sella ai quali forse la squadra non ha dato il giusto rilievo, una volta risolti nel finale di stagione si è messo in bella evidenza: ha conquistato la classifica degli scalatori al Tour di Slovacchia e al Giro di Lombardia, prova World tour è stato protagonista di una lunga fuga. Ventotto anni, il corridore di Cologne era passato professionista tardi, nel 2018, dopo aver corso da dilettante per Zalf e Colpack, con la continental D’Amico e dopo due stage alla Bahrain Merida nel 2019 era passato nel team World Tour con Colbrelli.

Nonostante alcune prove positive, non è stato confermato per la stagione successiva e si è accasato nel 2020 alla Vini Zabù in una stagione resa monca dal Covid e lo scorso anno era alla Bardiani. Ora ritorna a correre con un team continental, ma vista l’età, potrà esclusivamente fare le competizioni open e quelle con i pro. Tuttavia la Biesse, che ha in organico numerosi elementi interessanti, ha optato per un calendario con diverse gare fra i professionisti alle quali dovrebbe sempre partecipare Garosio, portando in alto il marchio bresciano. Il debutto al trofeo Laigueglia.

