Cervera Run: sabato 28 maggio il ritorno dopo due anni

Sabato 28 maggio tornerà, dopo due anni di assenza, la salita dei record della Darfo Cervera Mountain Run, la storica gara di corsa organizzata dai ragazzi del Gso Darfo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della fatica che si sfideranno per infrangere il muro dei "41:12" fatto registrare nel 2019 dal campione trentino Davide Magnini, che ha superato a sua volta il precedente primato risalente agli anni Ottanta stabilito dall’otto volte medaglia d’oro ai Mondiali di corsa in montagna Fausto Bonzi.

Una gara che qualcuno definisce «cattiva», con i suoi 1.081 metri di dislivello positivo che si snodano su un tracciato di 7,1 chilometri. Partenza alle 15.30 dal Municipio di Darfo, poi si sale fino alla frazione di Fucine dove inizia la mulattiera e il dislivello aumenta vertiginosamente fino al traguardo.

Darfo Cervera Run, la premiazione dell’edizione 2019 - © Foto dell'organizzazione

«Deve essere prima di tutto una giornata di festa, dopo due anni di stop avevamo voglia di ricominciare - spiega uno degli organizzatori Nicola Abondio -. Quando nel 2017 abbiamo riproposto l’evento dopo oltre vent’anni di assenza, è nato tutto quasi per gioco. Anno dopo anno, adesso, anche con l’aiuto di sponsor importanti e il sostegno del territorio - dice ancora - stiamo puntando sulla qualità e i risultati sono lì da vedere».

Oltre ai premi previsti per i vincitori (l’evento rientra nel circuito della Valle dei Segni Mountain Cup), tutti gli atleti che già hanno partecipato alle edizioni precedenti avranno la possibilità di migliorarsi e in quel caso riceveranno un gadget ulteriore oltre al canonico pacco gara. Entusiasmo, caparbietà e organizzazione, è tutto pronto per la Darfo Cervera Mountain Run.

