Il bresciano Luca Rocca che cura la parte digital di Sofia Goggia

Cosa c’è dietro la comunicazione di un grande campione? Lo può spiegare Luca Rocca, bresciano di Rezzato, un inizio come fotografo anche nel motomondiale e ora fondatore e titolare della LR digital agency, che gestisce la comunicazione social e il marketing per aziende, ma anche per personaggi del mondo dello sport. Compreso lo sci, con una sola figura. Ma che figura: Sofia Goggia, velocista azzurra capace di vincere una medaglia in ciascuna delle ultime tre edizioni dei Giochi olimpici dopo il bronzo in discesa a Milano Cortina 2026.

«Abbiamo iniziato a collaborare con lei cinque anni fa - spiega Rocca - ci siamo incontrati direttamente e abbiamo trovato una ragazza gentile, educata, determinata, una che ascolta molto. Il grosso del lavoro è al di fuori del periodo di gara, ma a volte la seguiamo anche nei weekend importanti. Nei post sui social network è una molto attenta».

Rocca spiega come si imposta un lavoro su personaggi così: «Gli atleti crescono già con i loro risultati, ma noi curiamo tutto quello che gira intorno perché le aziende non chiedono cosa hanno vinto, ma i dati sui follower perché sono anche dei valori economici. Noi facciamo sempre un programma di comunicazione, ma cerchiamo di cavalcare quella che è la natura dell’atleta. Siamo attivi nelle moto col team Sniper e con Cairoli, abbiamo collaborato anche con Pogacar perché aveva già 800mila follower e l’obiettivo era arrivare al milione, cosa poi avvenuta. Loro sono sempre liberi di comunicare pensieri in autonomia, noi ci occupiamo di tutto quello che ruota attorno».