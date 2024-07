Brescia tra le capitali della break dance, al debutto alle Olimpiadi

L’approdo a Parigi della disciplina divide anche chi la pratica: «Il focus passa dall’arte underground all’atletismo»

C’era un tempo in cui il golf non era sport olimpico. Nemmeno lo skateboard e neppure la boxe femminile. Ora si potrà dire lo stesso della break dance: dopo averla vista al centro del quadriportico di Piazza Vittoria («ci troviamo lì da sempre», dice chi la pratica dai primi anni Duemila), da fine luglio sarà sugli schermi di tutto il mondo. In Francia La danza di strada si è fatta strada ed è approdata alle Olimpiadi di Parigi: una bella notizia per chi di street dance vive, anche se non mancan