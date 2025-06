Mille Miglia, Saottini: «Un calendario mai così ricco di attività»

Sarà la settimana della Freccia Rossa. Non più solo la corsa, non più solo la partenza e l’arrivo, ma otto giorni di eventi per far vivere a tutta la città lo spirito della Mille Miglia. Lo ha annunciato la presidente di 1000 Miglia srl Beatrice Saottini: «È un calendario pieno di attività, pensate per favorire il contatto tra la Freccia Rossa e la cittadinanza».

Le attività

Esposizione di auto nelle dimore storiche del centro, mostre fotografiche, convegni e proiezioni si aggiungono alle tradizionali attività del Villaggio Mille Miglia allestito in piazza Vittoria, e allo spettacolo delle vetture in gara che animeranno, come ogni anno, le vie e le piazze cittadine. «La mostra di Elizabeth Kahane al Mo.Ca fino al 30 giugno - specifica Saottini -, la terza edizione di bolidi e dimore di sabato 14 e domenica 15 (parliamo di entrambi a pagina 26, ndr), l’ottava edizione del Trofeo Gaburri domenica 15, il 1000 Miglia Talk e la proiezione in anteprima del docufilm «Ferrari: Fury & The Monster» nel Viridarium del Museo Santa Giulia lunedì 16 sono le iniziative che precedono la partenza della corsa. Sabato 21, infine, la Festa della Musica in piazza Vittoria animerà il ritorno degli equipaggi».

Da non dimenticare il progetto 1000 Miglia Charity, quest’anno legato a La Zebra Odv per sostenere l’acquisto di un ecografo di ultima generazione da donare all’ospedale dei bambini di Brescia.