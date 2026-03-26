BMW M4 GT3 e gamma M in mostra a Brescia nel weekend
- Auto sportive in esposizione nel fine settimana a Brescia
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- Auto sportive in esposizione nel fine settimana a Brescia
- Auto sportive in esposizione nel fine settimana a Brescia
- Auto sportive in esposizione nel fine settimana a Brescia
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- Auto sportive in esposizione nel fine settimana a Brescia
- Auto sportive in esposizione nel fine settimana a Brescia
Un’occasione per gli appassionati di motori e alte prestazioni: la BMW M4 GT3 by Nova Race, protagonista del Campionato italiano GT Sprint ed Endurance, arriva a Brescia e sarà visibile anche nel fine settimana.
Dopo l’evento inaugurale di stasera in showroom, la vettura sarà infatti esposta anche sabato e domenica da Nanni Nember, insieme ad altri modelli della gamma sportiva BMW M.
L’evento e la vettura protagonista
La BMW M4 GT3 by Nova Race è una delle vetture più avanzate del panorama GT: un’auto da corsa progettata per la pista, che nella stagione in corso prenderà parte ai principali campionati italiani, portando in gara tecnologia, prestazioni e sviluppo diretto dal mondo Motorsport.
Durante l’esposizione sarà possibile vederla da vicino, insieme ad alcune delle sportive più iconiche della gamma M.
Accanto alla GT3, i visitatori potranno scoprire diversi modelli stradali ad alte prestazioni:
- BMW M2 – compatta, muscolosa e a trazione posteriore, con motore 6 cilindri da 480 CV
- BMW M4 – equilibrio tra design e performance, pensata sia per strada che per pista
- BMW M5 – disponibile anche Touring, con tecnologia M Hybrid e oltre 700 CV
- BMW XM – il SUV ad alte prestazioni elettrificato firmato BMW M
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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