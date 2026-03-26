BMW M4 GT3 e gamma M in mostra a Brescia nel weekend

Un’occasione per gli appassionati di motori e alte prestazioni: la BMW M4 GT3 by Nova Race, protagonista del Campionato italiano GT Sprint ed Endurance, arriva a Brescia e sarà visibile anche nel fine settimana.

Dopo l’evento inaugurale di stasera in showroom, la vettura sarà infatti esposta anche sabato e domenica da Nanni Nember, insieme ad altri modelli della gamma sportiva BMW M.

L’evento e la vettura protagonista

La BMW M4 GT3 by Nova Race è una delle vetture più avanzate del panorama GT: un’auto da corsa progettata per la pista, che nella stagione in corso prenderà parte ai principali campionati italiani, portando in gara tecnologia, prestazioni e sviluppo diretto dal mondo Motorsport.

Durante l’esposizione sarà possibile vederla da vicino, insieme ad alcune delle sportive più iconiche della gamma M.

Accanto alla GT3, i visitatori potranno scoprire diversi modelli stradali ad alte prestazioni: