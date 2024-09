Bicelli, festa d’oro a Borgosatollo: «Un’esperienza sempre nel cuore»

Nadia Lonati

Il paese natìo celebra le medaglie del nuotatore: «Un grande esempio e un orgoglio per tutti»

2 ' di lettura

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A Borgosatollo la festa per le medaglie di Federico Bicelli - New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Sullo schermo scorrono le immagini del Federico bambino, poi il sorriso si sovrappone via via a istantanee più recenti, che raccontano di impegno, di sfide, di successi, fino agli ultimi in ordine di tempo. A quella gara clamorosa nei 400 stile libero, per un oro olimpico che brilla di talento e gioia, di emozioni e lacrime, e al bronzo altrettanto bello e inaspettato nei 50 dorso. E la gente non trattiene gli applausi, non frena le ovazioni, anzi si alza dalle sedie e con l’entusiasmo spinge su