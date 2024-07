Bicelli dopo l’argento agli Assoluti: «Così blindo la presenza a Parigi»

Mario Nicoliello

Il bresciano soddisfatto dopo l’ottimo secondo posto ai Tricolori paralimpici di via Rodi: «Alle Olimpiadi gareggerò nei 400 stile, 100 dorso e 50 stile»

2 ' di lettura

Federico Bicelli ai Tricolori di Brescia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

È l’atleta di punta del nuoto paralimpico bresciano, pertanto all’appuntamento con i Tricolori nell’impianto di via Rodi non poteva mancare. Federico Bicelli ha risposto presente, nonostante il filo di voce che lo ha accompagnato nel corso del week-end. Tre prove, altrettanti successi di categoria e la ciliegina sulla torta del secondo posto assoluto nei 100 dorso. Federico, innanzitutto come sta sul piano fisico? «Non sono al massimo, perché mi sono preso una brutta influenza di natura batteric