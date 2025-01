Sinner in finale agli Australian Open: Shelton battuto in tre set

Per il secondo anno di fila, Jannik Sinner giocherà la finale degli Australian Open. Il 23enne altoatesino, numero uno del mondo e campione in carica, batte in semifinale Ben Shelton – che in precedenza aveva eliminato Musetti e Sonego – per 7-6, 6-2 e 6-2 dopo due ore e 36 minuti di gioco.

Sfida con Zverev

Alla terza finale Slam in carriera dopo il successo di un anno fa sul cemento australiano e la vittoria agli ultimi Us Open, Sinner se la vedrà domenica contro Alexander Zverev, che nell'altra semifinale ha vinto il primo set al tie-break (7-5) prima che Novak Djokovic fosse costretto al ritiro per un problema muscolare alla coscia sinistra. Il 27enne tedesco è avanti 4-2 nei precedenti con Sinner che però si è aggiudicato l'ultima sfida, la semifinale di Cincinnati nella scorsa stagione.

Zverev – pure lui alla terza finale in un Major dopo quelle perse agli Us Open 2020 con Thiem e al Roland Garros 2024 con Alcaraz – a livello Slam è avanti invece 2-1: entrambe le vittorie sono arrivate sul cemento newyorkese (2021 e 2023) mentre Sinner si è imposto a Parigi nel 2020.

Le parole di Sinner

«Sono felicissimo di essere tornato in finale agli Australian Open» ha detto Sinner dopo la vittoria. «Ero entrato un po’ teso, sono contento per come ho gestito le emozioni. Sono davvero contento di avere un'altra possibilità di lottare per il titolo. La stagione è lunga, cerchiamo di iniziarla alla grande».